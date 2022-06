Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Minus - Prag kaum verändert

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem schwachen internationalen Umfeld haben die Börse n in Osteuropa am Donnerstag ĂŒberwiegend im Minus geschlossen. So gingen die AktienmĂ€rkte in Warschau, Budapest und Moskau mit Verlusten aus dem Handel. Einzig Prag konnte ein minimales Plus fĂŒr sich verbuchen.