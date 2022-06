Dax rauscht in die Tiefe – dickes Minus zum Wochenende

Dax rauscht in die Tiefe ‚Äď dickes Minus zum Wochenende

Die B√∂rsen reagieren empfindlich auf die angek√ľndigte Zinswende in der Eurozone und die unerwartet hohe US-Inflation. Derweil sinken die Preise f√ľr Roh√∂l.

Der Dax startet mit einem deutlichen Abschlag ins Wochenende. Am Freitagabend schloss der deutsche Leitindex mit einem Minus von 3,1 Prozent bei 13.761 Punkten. Einen größeren Tagesverlust hatte der Index zuletzt Anfang März kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verzeichnet.

Hauptgrund f√ľr den heftigen Kursrutsch waren am Freitag die US-Inflationsdaten. Die Teuerung in den USA lag nach Angaben der Statistikbeh√∂rden im Mai bei 8,6 Prozent und damit deutlich √ľber der erwarteten Inflationsrate von 8,3 Prozent.

Anleger sorgen sich daher vor noch schnelleren geldpolitischen Straffungsma√ünahmen der Notenbanken, worunter risikoreichere Anlageklassen wie Aktien leiden k√∂nnten. Experten warnen zudem vor sinkenden Unternehmensgewinnen, einer sich weiter eintr√ľbenden Konsumlaune und letztlich einem Abrutschen der Wirtschaft in eine Rezession .

Zuvor hatte bereits am Donnerstag die Europ√§ische Zentralbank (EZB) f√ľr dicke Luft in Frankfurt gesorgt: Obwohl der Schritt an den Finanzm√§rkten erwartet worden war, verkauften viele Anleger und Investoren angesichts der f√ľr Juli geplanten Zinswende ihre Papiere.