dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART - Nach den krĂ€ftigen Kursverlusten zum Wochenausklang ist am Montag keine Stabilisierung in Sicht. Angesichts hoher Inflationsraten, ZinsĂ€ngsten und damit verbundenen Konjunktursorgen geht der Kursrutsch des Dax wohl weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,65 Prozent tiefer auf 13 535 Punkte. Damit rĂŒckt das Mai-Tief von 13 380 Punkten nĂ€her. Die Verluste seit dem Zwischenhoch vor einer Woche erhöhen sich wohl auf fast 1200 Punkte. Die hohe Inflation schĂŒrt global die Zinsangst. Als zusĂ€tzliche Sorge kommen drohende Lockdowns in China hinzu, wo am Wochenende in Peking und Shanghai wegen erneuter Corona-AusbrĂŒche erneut Massentests durchgefĂŒhrt wurden.