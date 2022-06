Nach dem Ausverkauf am Freitag zeichnet sich am Montag abermals ein Kursrutsch beim Dax ab. Die Anleger blicken mit Bange auf den nÀchsten Zinsschritt der US-Notenbank Fed.

Mit Zinsentscheiden mehrerer großer Notenbanken wird der Dax Berechnungen von Banken und BrokerhĂ€usern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er wegen Inflations- und RezessionsĂ€ngsten 3,1 Prozent auf 13.761,83 Punkte nachgegeben. Auch an der Wall Street sorgte die weiter hohe Teuerungsrate in den USA fĂŒr einen Ausverkauf.