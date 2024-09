Der deutsche Leitindex Dax erreicht ein historisches Rekordhoch, begünstigt durch die jüngst gesenkten US-Leitzinsen. Ob der Aufwärtstrend anhält?

Hierzulande galt die Aufmerksamkeit der Börsianer seit einer Woche in erster Linie der US-Notenbank, die nun die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent gesenkt hat. "Nicht wenige Marktteilnehmer dürften kurz nach Bekanntgabe des Zinsentscheids große Augen gemacht haben", sagte Christian Henke, Analyst vom Broker IG. Doch US-Notenbankchef Jerome Powell machte klar, dass dies nicht "das neue Tempo" auf dem Zinspfad nach unten sei.

Der US-Standardwerteindex kletterte um 1,3 Prozent auf 42.025 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 5.713 Stellen zu. Für beide Marktbarometer war es ein Schlussrekord. Auch der deutsche Leitindex Dax erreichte am Donnerstag ein historisches Rekordhoch. Er stieg in der Spitze auf 19.039 Zähler. Die bisherige Höchstmarke datiert vom 3. September bei 18.990 Punkten.

Es scheint, als treibe die Angst, etwas zu verpassen, viele in Aktien, sagt Finanzexperte Joachim Goldberg von der Börse Frankfurt. Goldberg beschäftigt sich seit rund 40 Jahren mit dem Zusammenspiel von Menschen und Märkten. Ob der überschwängliche Optimismus weitere Rekorde bringt?

Rutscht die US-Wirtschaft in eine Rezession?

Laut Jan Viebig, Chief Investment Officer bei der Privatbank Oddo BHF, wäre es verfehlt, aus der Höhe der Zinssenkung ableiten zu wollen, dass die wirtschaftliche Gesamtlage aus Sicht der amerikanischen Zentralbank einen drastischen Zinsschritt erfordert hätte.

Die Fed sehe derzeit keine konkrete Gefahr für ein Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession. Laut US-Arbeitsministerium ist die viel beachtete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12.000 auf 219.000 zurückgegangen und liegt damit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Dies deutet auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Mit jeweils zwei Prozent für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Wachstumsprognose der Fed für die US-Wirtschaft gegenüber dem Stand vom Juni praktisch unverändert. Die US-Notenbank hat, anders als die meisten anderen Notenbanken, ausdrücklich Vollbeschäftigung als gleichgewichtetes Ziel neben Preisstabilität.

"Die Fed hat begonnen, den Fuß von der Bremse der US-Wirtschaft zu nehmen, da sich die Inflation verlangsamt und die Sorgen über die Wachstumsaussichten zunehmen", schrieb Ökonom James McCann vom Vermögensverwalter abrdn Investments. Bis Jahresende signalisierte Notenbankpräsident Jerome Powell bereits weitere Zinssenkungen.

Wie steht es um die deutsche Wirtschaft?

In Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesbank das Ende der Konjunkturflaute nicht in Sicht. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in schwierigem Fahrwasser", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Grund sei eine erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit, was die Unternehmen dazu veranlasse, weniger zu investieren. Eine Rezession sei jedoch nicht zu erwarten.

Schließlich bleibt die Frage, ob der Dax-Rekord angesichts mauer Wirtschaftsdaten gerechtfertigt ist. Marktexperte Goldmann glaubt, dass die veröffentlichten ökonomischen Daten vielmehr zu einer veränderten Sichtweise von Kommentatoren und Medien und zu einer Neueinschätzung geführt haben – und das, obwohl sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben.

Werden die Wirtschaftsaussichten aufgrund sinkender Zinsen nun besser?

Für Aktienanleger ist die Aussicht auf sinkende Zinsen sowohl in Deutschland als auch in den USA zunächst eine gute Nachricht. Aktien werden im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wieder attraktiver. Kredite werden günstiger, Unternehmen können sich leichter finanzieren, Investitionen werden erschwinglicher.

In der Folge wanderten in den USA vermehrt Aktien von Wohnungsbauunternehmen in die Depots. Investoren rechnen mit einer steigenden Nachfrage in diesem Sektor. Aktien von D. R. Horton, Lennar, Pulte Group und Toll Brothers legten im US-Handel um bis zu drei Prozent zu. Die Aktien der Baumarktketten Home Depot und Lowe‘s stiegen um jeweils zwei Prozent.