Doch dank der anziehenden Nachfrage nach Immobilienkrediten gibt es wieder erste Lichtblicke am Horizont. Die Abwärtsspirale bei den Immobilienpreisen scheint gestoppt. Viele Unternehmen sehen die Wende geschafft und wollen wieder in die Offensive gehen.

Hypoport und LEG sehen Wende am Immobilienmarkt

Auch der mit 6,2 Milliarden Euro an der Börse bewertete Immobilienkonzern LEG legt nach eigenen Angaben die Immobilienkrise zu den Akten und will wieder wachsen. Das operative Geschäft laufe hervorragend, die Finanzen seien solide aufgestellt und die Portfoliobewertungen seien am Wendepunkt angekommen, sagte jüngst LEG-Chef Lars von Lackum in einer Pressekonferenz.