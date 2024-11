Kopiert News folgen

Rüstungsaktien profitieren vom anhaltenden Nachfrage-Boom nach Kriegsgerät. Die Gewinne steigen. Verteidigung ist für viele Länder wieder wichtiger geworden. Allerdings zieht die Aktie eines Unternehmens da nicht richtig mit – wieso nicht?

Die Nachfrage nach Rüstungsgütern ist ungebrochen hoch. Einer der Nutznießer ist der Panzergetriebe-Hersteller Renk aus Augsburg. Gerade meldete er sichere Aufträge in Rekordhöhe. Doch an der Börse operiert Renk eher im Schatten der übrigen Rüstungshersteller. Warum eigentlich?

Es ist ein wachsender Markt. Spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine steigen in vielen Ländern die Ausgaben für die eigene Verteidigung. Auch hierzulande. Deutschland will das Nato-Ziel, zwei Prozent vom Haushalt pro Jahr in Rüstung zu investieren, in diesem Jahr erreichen. Und mit der Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA wird der Druck steigen: Trump fordert seit Jahren mehr Engagement von den Nato-Partnern.

Image besser geworden

Spätestens seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben auch Rüstungsaktien ihr schwieriges Image abgestreift: Die Erkenntnis, sich selbst verteidigen zu müssen, setzt sich in der Gesellschaft durch. Ein Paradigmenwechsel, der sich auch auf dem Kurszettel ablesen lässt. Seit Februar 2022 hat sich die Aktie des Panzer-, Waffen- und Munitionsherstellers Rheinmetall mehr als versechsfacht. Hensoldt als Fertiger von Radaranlagen für Aufklärung, Überwachung und Luftverteidigung konnte seinen Börsenwert immerhin verdreifachen.

Renk wollte im Herbst 2023 erneut an die Börse gehen – genau 100 Jahre nach seinem ersten Börsengang. Am 5. Oktober sollte es so weit sein. Doch nur wenige Stunden vorher machte Renk einen Rückzieher. Das war plötzlich aufsehenerregend, um nicht zu sagen: spektakulär. Die Begründung für den Rückzug: Das Marktumfeld hatte sich eingetrübt. Die Aktien ließen sich nicht so gut verkaufen wie gedacht. Renk hätte sie am unteren Ende der Preisspanne bei rund 15 Euro platzieren können, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg damals berichtet.

Am Markt war man verwundert. Ein vergleichsweise wenig bekanntes Unternehmen, das einen derartigen Rückzieher macht – das kam gar nicht gut an. Und dann blieb die Frage: Wird es einen zweiten Versuch geben? Die Antwort kam relativ schnell. Am 7. Februar dieses Jahres nutzte Renk den günstigen Moment und ging an die Börse. Diesmal ging es glatt: 17,50 Euro war der erste Kurs. Der sich innerhalb von sechs Wochen mehr als verdoppelte.

Renk-Aktie profitiert derzeit nicht

Doch wenig später regierten wieder überwiegend rote Vorzeichen, also gefallene Kurse – trotz verteidigungspolitischer Sonderkonjunktur und eines zweiten Konfliktherdes im Nahen Osten. Seit dem Börsengang hat Renk fast ein Fünftel seines Wertes eingebüßt.

Das Unternehmen selbst berichtet, dass der aktuelle "Rüstungssuperzyklus" vor allem sein Wartungsgeschäft und die Fahrzeugsparte beflügele. Außerdem arbeite Renk effizienter und damit profitabler. Allerdings trägt die Marine- und Industriesparte auf Sicht von neun Monaten nicht so viel zum Gesamtergebnis bei wie erhofft. Insgesamt stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres von 652,7 auf 778,3 Millionen Euro, operativ verdiente Renk 112,4 Millionen Euro nach 104 Millionen. Der Auftragsbestand liegt mit 4,8 Milliarden Euro auf Rekordniveau.

Finanzinvestor verkauft Anteile an Renk sukzessive

Am operativen Geschäft liegt es also nicht, dass die Aktie schlechter läuft als die der Konkurrenz. Auch nicht an sogenannten Insider-Verkäufen. Seit dem Börsengang wurde die Aktie vom Management mehr ge- als verkauft. Doch der Finanzinvestor Triton, der die Mehrheit an Renk beim Börsengang gehalten hatte, machte vor rund einem Monat eine Kehrtwende: Er verkaufte gut 18 Millionen Aktien für fast 400 Millionen Euro. Beim Börsengang hatte der Investor bereits rund 500 Millionen Euro verdient. Und schon im Mai hatte Triton ein erstes Paket an Renk-Aktien auf den Markt geworfen und noch einmal 250 Millionen Euro eingenommen. Inzwischen hält er immerhin noch ein Drittel an Renk.