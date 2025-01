News folgen Artikel teilen

An der Börse investieren, jenseits des Mainstreams? Das geht mit exotischen Fonds wie Haustierpflege-, Raumfahrt- oder Vergnügungs-ETFs. Doch hinter manchen Spitzenrenditen lauern Risiken.

Genau wie wir Menschen brauchen Haustiere neben Liebe und Pflege auch Nahrung und, wenn sie krank sind, einen Arzt. Die Erforschung des Weltraums und die Suche nach neuen Lebensräumen gelten als größte Herausforderungen für die Zukunft der Menschheit. Und wäre ein Leben ohne ein gut gewürztes Steak, die Hoffnung auf einen Millionengewinn oder berauschende Mittel wie Alkohol ebenso schön?

Es kommt auf die Perspektive an. Aber fest steht, dass es sich dabei um Geschäftsfelder handelt, in denen Unternehmen weltweit mehr oder weniger erfolgreich tätig sind, und deren Aktien Anleger an der Börse kaufen können. Wir haben eine Liste mit fünf exotischen ETFs zusammengestellt und einmal nachgerechnet, ob sich ein Investment in den vergangenen fünf Jahren gelohnt hat.

Hunde, Katzen, Pferde und Co.

Es gibt mehrere Fonds und ETFs, die weltweit in Aktien von Unternehmen investieren, die im Bereich Tierwohl und Haustierbedarf tätig sind, wie der Allianz Pet and Animal Wellbeing Fonds. Im Fonds befinden sich unter anderem Aktien von Zoetis (Tiergesundheit), Tractor Supply (Farmer- und Rancherzubehör), Idexx Labs (Veterinärmedizin), Chewy (Tiernahrung), Freshpet (Hundefutter) und Trupanion (Haustierversicherungen).

Der Fonds wurde Anfang 2019 aufgelegt und umfasst 30 Aktien. Er ermöglicht Anlegern, von der wachsenden Nachfrage nach Haustiernahrung und -bedarf zu profitieren. Der Heimtiersektor gilt in Finanzkreisen als sicherer Investmentbereich mit stetig steigenden Umsatzzahlen. Der Fonds bietet einen breiten Korb von Unternehmen und damit eine größere Diversifikation und ein geringeres Risiko als ein Investment in die genannten Einzelaktien.

Die Performance des Allianz Pet and Animal Wellbeing Fonds ist allerdings durchwachsen. In den vergangenen fünf Jahren konnte der Fonds rund 30 Prozent an Wert zulegen, in den letzten drei Jahren hat er allerdings 20 Prozent verloren. Auch die Jahresperformance 2024 von plus 2,19 Prozent liegt weit hinter der Entwicklung von Dax (18,8 Prozent), S&P 500 (23 Prozent) und Nasdaq 100 (25 Prozent) zurück.

Investieren in Raumfahrt

Der Weltraum, unendliche Weiten. Nein, bei diesem Fonds geht es nicht um die fiktive Fernsehserie "Star Trek", sondern um ein ganz reales, börsengehandeltes Wertpapier. Der Procure Space ETF investiert in Unternehmen, die in der Raumfahrt oder satellitenbasierten Dienstleistungen tätig sind.

Dieser ETF umfasst derzeit 33 Unternehmen, die in der Raumfahrtindustrie tätig sind. Zu den Hauptbestandteilen des ETFs gehören Unternehmen wie Virgin Galactic Holdings (Weltraumtourismus), Iridium Communications (Satellitenkommunikation), Maxar Technologies (Raumfahrttechnologie), Trimble und Garmin (GPS-Technologie).

Der Weltraumsektor wird als vielversprechender Zukunftsmarkt angesehen. Prognosen zufolge könnte die globale Weltraumwirtschaft bis 2035 auf 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen, gegenüber 630 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Investitionen in den Weltraumsektor bieten somit Potenzial, sind jedoch mit Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der hohen Entwicklungskosten und der Unsicherheiten in der Branche.

Die Wertentwicklung des Procure Space ETFs an der Börse über einen Zeitraum von fünf Jahren zeigt, dass er mit der Entwicklung eines ETFs auf den MSCI World oder den S&P 500 nicht mithalten konnte. Während beispielsweise der iShares MSCI World in den vergangenen fünf Jahren um 81 Prozent nach oben kletterte, fiel der Procure Space ETF um rund 12 Prozent.

Fonds für ungesunde Vergnügen