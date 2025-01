News folgen Artikel teilen

Die Netflix-Aktie hat nach der Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen kräftig zugelegt und viele Anleger überrascht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

Die Aktie von Netflix ist am vergangenen Mittwoch nach Bekanntgabe der Quartalszahlen knapp zehn Prozent gestiegen und hat viele Anleger positiv überrascht. Diese Entwicklung hat klare Gründe: Rekord-Kundenzuwächse, ein optimistischer Ausblick und neue Einnahmequellen. Warum das Unternehmen derzeit so erfolgreich ist und was das für Sie als Anleger bedeutet.

Neuer Kundenrekord erregt Aufsehen

Netflix konnte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 einen beeindruckenden Zuwachs von 19 Millionen Kunden verzeichnen – so viele wie nie zuvor. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Ausschlaggebend waren insbesondere Live-Events wie der Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul sowie beliebte Spiele der American-Football-Liga (NFL). Diese Ereignisse haben Millionen Zuschauer angezogen und konnten die Attraktivität des US-Streaminganbieters weiter steigern.

Fokus auf Live-Sport – eine strategische Entscheidung

Netflix investiert seit vergangenem Jahr verstärkt in Live-Sportübertragungen. Ziel ist es, die Kundenbasis zu erweitern und die Abwanderungsquote möglichst niedrig zu halten. Die Wechselquote von Netflix-Kunden liegt laut einer Studie des US-Marktforschungsinstituts Antenna bei niedrigen 1,8 Prozent. Ab 2025 sollen beispielsweise Wrestling-Wettkämpfe auf der Plattform zu sehen sein. Diese strategische Entscheidung möchte sich Netflix über die kommenden zehn Jahre geschätzte fünf Milliarden Dollar kosten lassen.

Zudem will Netflix seinen Fokus auf Gaming erweitern und baut diesen Bereich strategisch aus. Ab 2021 wird der Streamingdienst mehr als 90 mobile Spiele ohne Zusatzkosten anbieten, darunter bekannte Titel wie "Hades". Um exklusive Inhalte zu schaffen, hat Netflix eigene Studios in Helsinki und Südkalifornien gegründet und Entwickler wie Night School Studio und Boss Fight Entertainment übernommen.

Durch Partnerschaften mit dem französischen Entwickler und Publisher Ubisoft sollen Spiele entwickelt werden, die auf populären Franchises wie "Assassin's Creed" basieren. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung von Cloud-Gaming, um Spiele ohne Download auf Fernseher und Computer zu bringen.

Was bedeutet das für Netflix?

Ein größerer Kundenstamm mit mehr zahlenden Abonnenten führt in der Regel zu stabileren und zuverlässigeren Einnahmen und verbessert zugleich die Marktposition. Zudem bringen mehr Streamer, also mehr Zuschauer, höhere Werbeeinnahmen, da Live-Events eine hohe Aufmerksamkeit erzielen und Werbetreibende bereit sind, hohe Aufschläge für Werbeplätze zu zahlen.

Regelmäßiger Livesport bindet außerdem Zuschauer an das Programm und bringt wiederkehrende Werbeerlöse. Zusätzlich kann Netflix neben seinem reinen Abo-Modell mit werbefinanzierten Abonnements höhere Erträge pro Kunde erzielen als mit klassischen Abo-Gebühren. Dies verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität, um in weitere Inhalte zu investieren.

Quotenbringer und Lorbeeren

Die Produktion von hochwertigem TV-Content wird auch in Zukunft notwendig sein, um sich weiterhin eine breite Zuschauerbasis zu sichern. Mit Serienhighlights wie "Squid Game", "Stranger Things", "You" oder "Outer Banks", die regelmäßig zu den meistgestreamten Serien weltweit zählen, kann Netflix zahlreiche Erfolge verbuchen.

Inzwischen werden Netflix-Produktionen auch mit Nominierungen und Preisen belohnt, was nicht nur eine besondere Auszeichnung in der Film- und TV-Branche ist, sondern auch ein Qualitätsmerkmal. Der Film "Baby Reindeer" gewann beispielsweise als beste Miniserie einen der begehrten Golden Globes. Als beste Darsteller einer Netflix-Serie wurden Jodie Foster in "True Detective: Night Country", Colin Farell für "The Penguin" und Anna Sawei für "Shogun" ausgezeichnet.