Börse in Tokio bricht ein

Aktualisiert am 07.04.2025 - 02:23 Uhr

Donald Trumps radikaler Rundumschlag in der Handelspolitik sorgt weiter für Turbulenzen. (Archivbild) (Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trumps radikaler Rundumschlag in der Handelspolitik sorgt weiter für Turbulenzen, der Ausverkauf an den Börsen geht weiter. Die Kurse in Tokio brechen zum Wochenauftakt ein.