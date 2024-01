Superwahljahr 2024 – auch in den USA wird eine neue Regierung gewählt. Der neue US-Präsident wird für eine Branche von besonderer Bedeutung sein.

Da waren es nur noch zwei. Ron DeSantis hat sich als Mitbewerber ums Amt des US-Präsidenten aus dem Rennen gegen Donald Trump frühzeitig abgemeldet. Nikki Haley bleibt als Einzige um die republikanische Kandidatur gegen den Ex-Präsidenten übrig. Der Gegner im November steht mit dem 82 Jahre alten Joe Biden ohnehin fest. 2020 forderte Biden Donald Trump heraus, jetzt will der Republikaner ins Weiße Haus zurück.

Für die Börse verspräche der gewöhnungsbedürftige Regierungsstil von Trump vor allem eines: mehr Volatilität. Dennoch hat sich der S&P 500 während dessen Amtszeit mit einem Plus von gut 60 Prozent besser entwickelt als von vielen erwartet. Bemerkenswert war einst die Wahlnacht, die wir mit unserem Team in einer 12-stündigen Live-Berichterstattung mit engem Börsenbezug begleiteten.

Acht Jahre zuvor

2016 gingen die Börsen in Erwartung von Trump erst auf Talfahrt. Der Goldpreis als sicherer Hafen war gesucht wie selten. Als am späten Abend die Wahl Trumps endgültig feststand, schalteten die Börsianer mit unglaublicher Konsequenz um. "Trump wurde urplötzlich als Garant für wirtschaftsfreundliche Politik gesehen", erinnert sich auch Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Da dessen Kunden den Währungsmarkt in erster Linie professionell neutral betrachten, müssen sie auch 2024 mit hohen Schwankungen rechnen. Denn dass die Finanzmärkte ein zweites Mal sofort das Positive an Trump einpreisen, ist keinesfalls gewiss. Dies gilt umso mehr, als Trumps wirtschaftsfreundliche Haltung und seine starke Verbundenheit mit den USA für den US-Dollar sprechen. Die steigende Verschuldung und der Druck auf die Fed könnten den Greenback belasten. "Trumps mögliche Wahl ist keinesfalls eine g`mahde Wiesn für Börsianer", so Experte Molnar.