Seit einem guten Jahr ist Künstliche Intelligenz das beherrschende Thema an der Börse. Mit den jüngsten Zahlen von Nvidia hat dieser Hype jedoch eine ungesunde Entwicklung genommen. "Dass der Börsenwert von Nvidia allein am Tag nach der Zahlenvorlage um rund 277 Milliarden US-Dollar kletterte, ist bemerkenswert", finden die Experten vom Lynx-Broker. "Nie zuvor hatte ein einzelnes Unternehmen an einem Handelstag so viel an Marktkapitalisierung gewonnen", ordnet Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ein.