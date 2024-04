So waren Flüge von Frankfurt nach Kapstadt vor zwei Jahren bei zeitiger Buchung noch für 650 bis 750 Euro zu haben. Mittlerweile ruft die Kranich-Airline für die vergleichbare Flugzeit locker 250 bis 300 Euro mehr auf. "Allein mit Inflation lässt sich das nicht begründen – Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und da ist die Lufthansa aktuell in einer guten Position", findet Vanyo Walter vom Broker Robomarkets. Mit dem Kabinenpersonal hat Lufthansa sich jüngst in der Schlichtung geeinigt und einem starken Sommergeschäft steht nichts im Wege.