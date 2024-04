Eigentlich verpönt, doch die Aktien von Rüstungsunternehmen stecken in immer mehr Depots. Auch bei Anlegern, die das gar nicht wollen.

Wetten, dass Sie Rüstungsaktien im Depot haben? Kann gar nicht sein? Das ist komplett ausgeschlossen? Vielleicht aber auch nicht! Wenn Sie nämlich in einen global anlegenden, börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund) oder Fonds investieren, dann kann das sehr wohl sein. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn die Branche nicht ausgeschlossen ist. Das gilt selbst dann, wenn Sie nachhaltig investieren.

(Quelle: Michel Passin) Die Börsenexpertin Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Welche Aktien stecken in einem ETF?

Denn sie wissen nicht, was sie tun? Das ist nicht nur ein sehr bekannter Filmtitel, sondern trifft leider auch auf viele Anlegerinnen und Anleger zu. Natürlich sollten wir nur in etwas investieren, das wir uns genau angeschaut haben und das wir auch verstehen. Doch bei allen guten Absichten – wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht so ganz genau, was eigentlich in unseren Depots steckt. Vor allem dann nicht, wenn wir in börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds) oder aktive Fonds investieren.

Oder können Sie die fast 1.600 Aktien im Weltaktienindex MSCI World aufzählen? Haben Sie sich schon mal den Quartalsbericht Ihres aktiv gemanagten Fonds samt aller veröffentlichten Positionen zu Gemüte geführt? Wohl kaum. Und damit sind Sie nicht alleine. Es reicht ja eigentlich auch, die Strategie, die grobe Länder- und Branchengewichtung und vielleicht noch die Top-Positionen zu kennen.

Viele Investoren haben ihre Einstellung hinterfragt

Zu unseren guten Absichten zählt aber eben oft auch, nicht in Rüstungsaktien zu investieren. Zumindest war das bis zum 24. Februar 2022 so. Rüstungsaktien waren geradezu verpönt. Doch dann überfiel Russland die Ukraine und unsere Welt war plötzlich eine andere. Viele Investoren haben ihre Einstellung hinterfragt. Denn Waffen dienen eben auch der Abschreckung und der Verteidigung, ob man nun will oder nicht.

Ob Rüstungsaktien aber deshalb auch ins Depot gehören beziehungsweise "dürfen"? Das müssen Sie selbst entscheiden. Die Titel liefen in den vergangenen Monaten auf jeden Fall extrem gut. Kein Wunder: Der Ukraine-Krieg beschert der Rüstungsindustrie Rekordgewinne. Dieser Boom könnte noch lange anhalten. Denn die Nachfrage ist hoch und dürfte weiter steigen. Doch kaum ein Anleger möchte sich als Kriegsgewinner sehen. Die wenigsten möchten auch darüber sprechen, dass sie mit Rheinmetall oder Lockheed Martin in den vergangenen beiden Jahren viel Geld verdient haben.

Nicht alle nachhaltigen Indizes schließen Rüstung aus

Und es gibt eben noch immer viele Anleger, für die ist und bleibt ein Investment in diese Branche ausgeschlossen. Und gerade sie müssen sehr genau hinschauen, was in ihren Fonds und ETFs drin ist und was nicht drin sein darf. Doch Vorsicht, selbst in Ihren nachhaltigen ETFs könnten Aktien von Waffenherstellern stecken. Dabei glaubt sich doch in der Regel auf der sicheren Seite, wer nachhaltig investiert.

Es stimmt auch: Die meisten nachhaltigen Fonds und ETFs schließen Waffen aus, aber eben nicht alle. Das zeigt der Blick auf die Indexfamilien und ihre Ausschlusskriterien. Während kontroverse Waffen in allen nachhaltigen Indizes ausgeschlossen sind, trifft das nämlich auf konventionelle Waffen nicht zu. Wenn Sie einen ETF aus den Indexfamilien MSCI Climate Change ESG Select oder MSCI ESG Universal im Depot haben, dann sind konventionelle Waffen sehr wohl erlaubt. Auch im S&P ESG und im Dax ESG sind sie nicht ausgeschlossen.

Anzeige Zum Artikel passende Produkte Ausgewählt von unserem Börsenexperten Benjamin Feingold VanEck Defense-ETF ETF IE000YYE6WK5 Mit dem im Text vorgestellten Rüstung-ETF können Anleger breit in die Rüstungsbranche investieren. Die größten Positionen sind Thales, Safran und Leidos Holdings, die rund 25 Prozent im ETF ausmachen. Produktdetails einblenden Für wen geeignet? Mittel- bis Langfristanleger In welcher Marktsituation geeignet? Steigende Kurse bei Rüstungsaktien Risikoklassse: Mittel Laufende Gebühren: 0,55% p.a. Rheinmetall-Turbo Long Derivat DE000SW5FCU3 Mit dem vorgestellten Rheinmetall-Turbo Long können risikofreudige Anleger überproportional von steigenden Kursen in der Aktie von Rheinmetall profitieren. Der Hebel fällt mit 5,9 moderat aus. Produktdetails einblenden Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfristanleger In welcher Marktsituation geeignet? Steigende Kurse in der Rheinmetall-Aktie Risikoklasse: Hoch Laufende Gebühren: Keine

Themen-ETFs mit Waffen