Partytime beim Deutschen Aktienindex. Am Dienstag, dem Vortag der Kanzlerwahl, notierte der deutsche Leitindex nahezu auf Rekordhoch. Das ist umso bemerkenswerter, da er noch vor gut einem Monat kurzzeitig in Trümmern lag. Doch Friedrich Merz sollte den Dax besser nicht als Indikator nehmen. Denn der Rekord des deutschen Leitindex ist weniger die Stärke des CDU-Manns als vielmehr die Schwäche des amerikanischen Präsidenten.

"Buy Europe"

Gerade der deutsche Aktienmarkt hat zuletzt vom Motto "Sell America and buy Europe" – amerikanische Aktien abstoßen und europäische kaufen – profitiert. "Der Dax bei rund 23.500 Zählern war keine Sonderleistung der Koalitionsverhandlungen, sondern ein Resultat der monetären Verschiebung aus den USA in Richtung der stärksten Volkswirtschaft Europas“, sagt Stefan Riße von Acatis.

Europa rauft sich zusammen

Während sich Washington im politischen Dauerfeuer selbst lähmt, besinnt sich Europa auf Pragmatismus und Handlungsfähigkeit. Deutschland etwa wagte eine überfällige Reform der Schuldenbremse – international gefeiert wie ein neues Wirtschaftswunder. "Abzulesen war dies an der Performance von Aktien wie Deutz , Rheinmetall und Renk in Deutschland oder auch Strabag und Steyr in Österreich als damit zusammenhängende Titel", erläutert Vanyo Walter von RoboMarkets.

EuroStoxx günstiger als USA

In welcher Marktsituation geeignet? Leicht steigende Kurse in der SAP-Aktie

Noch gravierender: Seit der Pandemie floss Kapital im großen Stil in die USA. Die Differenz zwischen dem Anlagevolumen der Ausländer in den USA und dem Anlagevolumen der Amerikaner im Ausland beläuft sich auf sagenhafte 16 Billionen Dollar – ein Ungleichgewicht, das so nicht von Dauer sein muss. Die Zahlen unterstreichen also – Dax-Rekorde darf sich Friedrich Merz nicht ans Revers heften.