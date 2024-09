In guten wie in schlechten Zeiten – das ist das Versprechen, das sich Ehepaare bei der kirchlichen Trauung geben. Rechtlich hält es sogar über die Ehe hinaus. Denn sogar bei der Scheidung stehen die Partner noch füreinander ein: Über den sogenannten Versorgungsausgleich werden Rentenansprüche, die Sie während Ihrer Ehe erworben haben, gerecht unter den Partnern geteilt. Das bedeutet: Haben Sie mehr Rentenpunkte gesammelt, müssen Sie einen Teil davon abgeben – Ihre Rente wird also gekürzt.