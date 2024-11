Wegen der allgemein steigenden Preise müssen viele Menschen aktuell besonders stark auf ihre täglichen Ausgaben achten – gerade auch bei Lebensmitteln. Nur Angebote zu kaufen, schlägt sich mitunter aber in einer ungesünderen Ernährung nieder und ist obendrein nicht immer eine Garantie für Ersparnisse.

Ein Essensplan ist das A und O

Ein erster Tipp: Kochen Sie Ihre Mahlzeiten selbst. Und: Planen Sie Ihre Mahlzeiten für die nächsten Tage am besten schon vor dem Einkauf. Dabei sollten Sie darauf achten, welches Obst und Gemüse in Ihrer Region gerade Saison hat, da es häufig günstiger ist.

Auch können Sie überlegen, welche teuren, tierischen Produkte wie Fleisch sie durch günstigere, pflanzliche Produkte ersetzen können. So könnten Linsen oder Tofu das teurere Hackfleisch in der Bolognesesauce ersetzen. Aber Achtung: Viele vegane oder vegetarische Ersatzprodukte sind weder günstiger noch gesünder. Bleiben Sie also lieber bei pflanzlichen Grundnahrungsmitteln wie Hülsenfrüchten, Tofu, Nüssen und Vollkorngetreide.