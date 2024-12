Während sich viele Arbeitnehmer jedes Jahr über Weihnachtsgeld freuen dürfen, bleibt diese zusätzliche Zahlung für Rentner bislang aus. Denn mit dem Eintritt in den Ruhestand zählen sie nicht mehr als Erwerbstätige, die Regelungen zum Weihnachtsgeld aus Tarif- oder Arbeitsverträgen gelten also nicht mehr für sie. Nur wer neben der Altersrente noch weiterarbeitet, könnte auch als Rentner Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommen.

SPD fordert 500 Euro Weihnachtsgeld für Rentner

Name*

Ihre Frage an uns

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?

Ob die Idee tatsächlich umgesetzt wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. In Thüringen regiert erstmals ein Bündnis aus CDU , BSW und SPD, wobei die SPD von allen drei Koalitionspartnern mit Abstand die wenigsten Wählerstimmen erhalten hat. Dennoch scheint die Idee eines Weihnachtsgeldes auch bei CDU und BSW Anklang gefunden zu haben.

So heißt es im Koalitionsvertrag: "Wir setzen eine Arbeitsgruppe ein, die einen Vorschlag zur Einführung eines landesseitigen Zuschusses für Grundrentnerinnen und Grundrentner erarbeitet. Wichtig ist: Das darf zu keinen Kürzungen des Grundrentenzuschlages und somit der staatlichen Grundrente führen."

Weihnachtsgeld für Rentner bundesweit kein Thema

Die sogenannte Brombeer-Koalition hat im Parlament aber keine eigene Mehrheit. Gesetzesvorhaben müssten also entweder mit den Stimmen der Linken oder der AfD verabschiedet werden. In anderen Bundesländern steht ein Weihnachtsgeld für Rentner bisher nicht zur Debatte. Auch eine bundesweite Einführung ist nicht geplant. Die gescheiterte Ampelkoalition hatte zuletzt nicht einmal mehr das Rentenpaket II umsetzen können. Lesen Sie hier, was es für Rentner und Arbeitnehmer bedeutet hätte.