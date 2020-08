Wegen Corona-Pandemie

Bis zu 60 Tui-Reisebüros könnten bald schließen

20.08.2020, 13:11 Uhr | dpa

Tui-Filiale in Frankfurt am Main (Symbolbild): Der Konzern verhandelt mit dem Betriebsrat über Reisebüro-Schließungen. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Schlechte Nachrichten für Beschäftigte und Tui-Kunden: Der Touristikkonzern hat Gespräche über die Schließung zahlreicher Reisebüros gestartet. Laut einem Bericht könnte es allein in Deutschland 60 von 450 Filialen treffen.

Tui verhandelt mit dem Betriebsrat über die Schließung zahlreicher Reisebüros in Deutschland. Genaue Zahlen zu den betroffenen Standorten und Mitarbeitern nannte das Unternehmen am Donnerstag noch nicht. "Die Gespräche laufen jetzt", sagte ein Sprecher in Hannover.

Nach Informationen des Touristik-Fachblatts "fvw" soll es um bis zu 60 von etwa 450 Tui-Büros in der Bundesrepublik gehen, die bis Ende September des kommenden Jahres dichtgemacht werden könnten.





Wegen der häufigeren Nutzung von Online-Buchungen haben viele stationäre Reisebüros schon seit längerem zu kämpfen, ebenso bei anderen Anbietern. Dies wurde durch die eingebrochene Nachfrage zu Beginn der Corona-Krise noch einmal verschärft. Die Tui hatte aber bereits zuvor angekündigt, ihren Vertrieb grundlegend umzubauen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa