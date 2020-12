Peter Kaiser

Ältester Schuhhersteller Deutschlands vor Pleite

03.12.2020, 17:40 Uhr | mak, t-online

Die Schuh-Traditionsmarke Peter Kaiser steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Das Insolvenzverfahren in Eigenregie gegen das Unternehmen wurde eröffnet, die Schuhfabrik sucht nach Investoren.

Die älteste noch existierende Schuhfabrik Peter Kaiser aus dem rheinland-pfälzischen Pirmasens steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Anfang Dezember hat das Amtsgericht Pirmasens ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gegen das Unternehmen eröffnet.

Der 1838 gegründete Hersteller von Damenschuhen ist noch nicht pleite und will sich daher ohne externen Insolvenzverwalter neu aufstellen. Dazu sucht die Traditionsfirma derzeit noch Investoren.



Grund der Insolvenz in Eigenregie ist auch die Corona-Krise. Doch einige Probleme gab es schon vor der Pandemie – so geht die Nachfrage nach teuren Damenschuhen sowie die Anzahl stationärer Schuhgeschäfte seit Jahren zurück. 200 Mitarbeiter in Pirmasens sind von der Insolvenz betroffen, 450 Beschäftigte in einem Werk in Portugal hingegen nicht.