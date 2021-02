Für eigenes Auto?

Apple wirbt offenbar Top-Manager von Porsche ab

01.02.2021, 17:36 Uhr | mak, t-online

Schon seit Jahren gibt es Spekulationen, dass Apple ein eigenes Auto baut. Nun könnte ein deutscher Top-Manager die Pläne vorantreiben.

Apple, der Konzern, der eigentlich nur iPhones und Co. herstellt, versucht sich wohl auch an der Autoentwicklung – und setzt dafür offenbar auf einen deutschen Top-Manager. Der US-Konzern will wohl Manfred Harrer, langjähriger Leiter der Fahrwerkentwicklung bei Porsche, für das Apple-Auto einstellen. Das berichtet der "Business Insider".

Schon seit Jahren wird über das Geheimprojekt "Titan" von Apple spekuliert – einem Plan, dass der US-Konzern ein eigenes Auto baut. Zuletzt hatte der Autohersteller Hyundai angegeben, mit Apple zu kooperieren – nachdem es Gerüchte darüber gab. Das beflügelte die Aktie des Südkoreaners deutlich. Apple hielt sich bislang aber zu möglichen Autoplänen bedeckt.

Harrer wollte sich auf Anfrage des "Business Insider" zu den Gerüchten nicht äußern. Der Ingenieur, der als Experte auf seinem Gebiet gilt, hat ursprünglich bei Audi angeheuert, wechselte dann zu BMW – und ist seit 2007 bei Porsche beschäftigt.



Für Apple müsste er dann aus Stuttgart-Zuffenhausen ins Silicon Valley wechseln. Die Bezahlung ist in jedem Fall verlockend: Während er bei Porsche rund 600.000 Euro verdient haben soll, wird er beim US-Konzern sicherlich mehr als eine Million verdienen. Das schätzen zumindest Branchenexperten, auf die sich das Portal bezieht.