Vermögen schmilzt

Trump stürzt in Milliardärs-Rangliste drastisch ab

07.04.2021, 07:54 Uhr | cho, t-online

Die Corona-Krise hat viele Superreiche noch superreicher gemacht. Nicht so den früheren US-Präsidenten: Donald Trumps Vermögen schrumpfte drastisch. Keine Veränderung gab es an der Spitze der "Forbes"-Liste.

Den reichsten Menschen der Welt konnte die Corona-Pandemie wenig anhaben. Während das Virus die Leben von Millionen weltweit bedrohte, schwangen sich die Finanzmärkte zu neuen Höhen empor. Entsprechend gut gefüllt ist das jährliche Milliardärs-Ranking des "Forbes"-Magazins: 2.755 Menschen besitzen mehr als eine Milliarde US-Dollar – Rekord.

Ganz oben auf der Liste steht ein alter Bekannter: Zum vierten Mal in Folge führt Amazon-Chef Jeff Bezos das Ranking an. Ein Vermögen von 177 Milliarden Dollar sicherte ihm Platz eins vor Tesla-Chef Elon Musk, der sich dank seines Vermögens von 151 Milliarden Dollar um 31 Plätze verbessern konnte. Platz drei geht an den französischen Mode-Unternehmer Bernard Arnault mit 150 Milliarden Dollar.

Donald Trump verlor in der Pandemie Millionen

Einen etwa zehnmal so großen Sprung wie Musk machte Donald Trump – allerdings in die andere Richtung. Der frühere US-Präsident stürzte der jüngsten Rangliste zufolge fast 300 Plätze ab und firmiert nun auf Rang 1.299. 2020 hatte er noch Platz 1.001 inne.

Während Bezos' Online-Händler Amazon von den Schließungen stationärer Geschäfte profitierte, verlor Trump mit seinem Immobilien- und Hotel-Geschäft in der Corona-Pandemie Millionen. Diese Entwicklung zeigte sich bereits beim vergangenen Ranking im Herbst 2020.

Neu auf der "Forbes"-Liste ist Reality-TV-Star Kim Kardashian. Betrug ihr Vermögen im vergangenen Oktober noch 780 Millionen Dollar, stieg es nun auf rund eine Milliarde an. Der Reichtum stammt demnach von Kardashians Kosmetik-Unternehmen KKW Beauty, ihrer Bekleidungsmarke Skims, der Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians", Werbeeinnahmen und Investitionen.