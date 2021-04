Über 30 Prozent mehr

BMW verkauft im ersten Quartal so viele Autos wie noch nie

08.04.2021, 10:59 Uhr | AFP

Mitten in der Krise übertrifft BMW sich selbst. Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufen die Bayern über 30 Prozent mehr Autos als vor der Krise. Aber nicht der klassische Verbrenner bringt BMW auf die Überholspur.



Der Autobauer BMW hat trotz der Corona-Krise in den ersten Monaten des Jahres einen Absatzrekord erzielt. Im ersten Quartal habe BMW mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor in diesem Zeitraum, teilte Vertriebschef Pieter Nota am Donnerstag mit. BMW lieferte rund 636.600 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce aus, das waren 33,5 Prozent mehr als im ersten Quartal 2020.

In China erzielte BMW "das stärkste erste Quartal aller Zeiten", wie der Konzern mitteilte. In Südkorea verkaufte der Hersteller knapp 43 Prozent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum, in den USA von den Marken BMW und Mini rund 20 Prozent mehr. In Europa lag das Absatzplus von BMW und Mini bei 8,3 Prozent.

Den Absatz "beflügelt" habe vor allem die Nachfrage nach elektrischen Autos, erklärte Nota. BMW verkaufte demnach von Januar bis Ende März mehr als doppelt so viele E-Autos wie im Vorjahreszeitraum – insgesamt waren es 70.200 vollelektrische Modelle und Plug-in-Hybride. Bis zum Ende des Jahres will der Konzern mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge ausliefern. Bis 2030 soll der Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen mindestens 50 Prozent des weltweiten Absatzes ausmachen.