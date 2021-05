Kriselnde Airline

Ferienflieger Condor findet neuen Investor

20.05.2021, 18:03 Uhr | dpa, rtr

Die deutsche Fluggesellschaft Condor hat einen neuen Mehrheitseigner. Der Vermögensverwalter Attestor übernimmt den vom Staat geretteten Ferienflieger.

Die vom Staat gerettete Ferienfluggesellschaft Condor hat einen neuen Investor gefunden. Der deutsche Vermögensverwalter Attestor übernimmt 51 Prozent der Anteile und will insgesamt 450 Millionen Euro Kapital zur Verfügung stellen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit.

"Condor ist eine starke Marke mit einem bewährten Geschäftsmodell in einem attraktiven Markt", erklärte Attestor-Gründer und -Inhaber Jan-Christoph Peters. "Mit unserem Investment schaffen wir nicht nur die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart, sondern auch für die langfristige Weiterentwicklung der Condor zum führenden europäischen Ferienflieger."

Condor war durch die Pleite seines Mutterkonzerns Thomas Cook schon vor der Corona-Krise in Existenznot geraten. Der Lufthansa-Konkurrent hält sich wie diese mit staatlicher Finanzhilfe in der Luft.