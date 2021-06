Preise steigen um 5 Prozent

US-Inflation ist so hoch wie seit 2008 nicht mehr

10.06.2021, 18:19 Uhr | dpa, rtr

US-Dollarnoten (Symbolbild): Die Verbraucherpreise in den USA legten deutlich zu. (Quelle: Cris Faga/imago images)

Die Preise in den USA ziehen deutlich an. Die Teuerungsrate kletterte im Mai auf den höchsten Wert seit 13 Jahren. Das hat einen bestimmten Grund.

In den USA hat die Inflation im Mai erneut überraschend stark angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.



Das ist die höchste Rate seit August 2008. Im April hatte die Rate 4,2 Prozent betragen. Experten hatten mit einem Anstieg um lediglich 4,7 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat steigen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Die Kerninflation, also ohne oft schwankende Bestandteile wie Energie und Lebensmittel, betrug verglichen mit dem Vorjahresmonat 3,8 Prozent. Im April hatte sie 3,0 Prozent betragen.

Die US-Notenbank (Fed) verfolgt die Preisentwicklung genau. Sie geht aber davon aus, dass die Inflation nur vorübergehend anziehen wird. Denn im Vorjahresvergleich ergeben sich wegen des Konjunktureinbruchs im Jahr 2020 hohe Preissteigerungsraten.