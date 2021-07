Autoindustrie

VW-Chef Diess stellt sich auf Tempo 130 ein

07.07.2021, 11:29 Uhr | AFP

Deutschlands Autobauer wollen grüner werden. Eine Rolle dabei spielt auch das viel diskutierte Tempolimit. Jetzt hat sich VW-Chef Herbert Diess zu dem Vorstoß von Grünen und SPD geäußert.

Die deutsche Autoindustrie stellt sich auf die Einführung von Tempolimits auf Autobahnen nach der Bundestagswahl ein. Ihr Geschäft sehen die Unternehmen laut einem Bericht des "Handelsblatts" davon aber nicht mehr groß bedroht.

VW-Chef Herbert Diess sagte der Zeitung: "Wir verkaufen unsere Autos auf der ganzen Welt, auch in den Ländern mit Tempolimit. Insofern bedarf es keiner besonderen Vorbereitung."

Dennoch gebe es Anpassungsbedarf, so der VW-Chef. "Worauf wir uns natürlich vorbereiten, ist die E-Mobilitätswende und das autonome Fahren", sagte Diess weiter. In der elektrischen Welt werde ohnehin langsamer gefahren, weil die Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten schneller an Reichweite verlören.



Braucht es bei mehr E-Autos überhaupt Tempolimits?

"Bei 160 ist der Reichweitenverlust schon beachtlich, Tempo 200 fährt man nur für kurze Zeit", sagte Diess dem "Handelsblatt". "Auch deshalb frage ich mich, ob wir überhaupt ein Tempolimit brauchen." Er selbst fuhr laut Zeitung mit dem Elektroauto in den Urlaub nach Italien.

Unlängst warb unter anderem Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erneut für ein Tempolimit: Sämtliche andere Industrieländer hätten längst eine vernünftige Geschwindigkeitsbegrenzung, sagte er dem "Handelsblatt".



Das "Sicherheitstempo 130" erhöhe die Sicherheit auf Autobahnen, es senke Lärm, Schadstoffe und Kohlendioxidausstoß. "Und es wäre auch hilfreich, um Innovationen im Straßenverkehr wie die Elektromobilität und autonomes Fahren voranzubringen", sagte Hofreiter weiter.

SPD will ebenfalls ein Tempolimit

Auch die SPD ist für ein Tempolimit. "Geschwindigkeitsbegrenzungen führen zudem zu weniger Unfällen und somit zu weniger Verkehrstoten und Verletzten", sagte Parteichefin Saskia Esken der Zeitung. Weniger Unfälle bedeuteten auch weniger Staus. "Ein Tempolimit schont zusätzlich den eigenen Geldbeutel und senkt das Stresslevel beim Fahren."

Die IG Metall, die mehrere hunderttausend Beschäftigte in der Autoindustrie zählt, erklärte sich bei dem Thema "neutral". Die Gewerkschaft hofft auf eine "wohlüberlegte Entscheidung" des Gesetzgebers.