Exklusive Analyse: Das sind die besten Arbeitgeber Deutschlands

Vermeintlich angestaubter Sieger

Das sind die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands

Neuer Job, neues Glück? t-online hat mithilfe des Onlineportals Kununu eine exklusive Übersicht erstellt, bei welchen Unternehmen die Deutschen am liebsten arbeiten.

Jahrzehntelang bei demselben Arbeitgeber zu bleiben – das ist in Deutschland selten geworden. Selbst in der Pandemie gaben 33 Prozent bei einer Forsa-Umfrage im Dezember vergangenen Jahres an, dass sie bereit wären, ihren Job zu wechseln.

Mehrere Jobwechsel im Lebenslauf sind in Deutschland schon lange nicht mehr ungewöhnlich: 66 Prozent der Deutschen haben in ihrem Arbeitsleben schon ein bis fünf Mal ihre Stelle gewechselt. Immer wieder müssen sich Bewerber also die Frage stellen: Was kommt als nächstes?



Im Bewerbungsprozess suchen viele Arbeitnehmer bei Onlineportalen wie Glassdoor oder Kununu Orientierung zu möglichen neuen Arbeitgebern. Hier bewerten andere Nutzer ihre Arbeitgeber – ganz ohne die rosarote Brille. Für t-online hat Kununu exklusiv die acht beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands auf dem Portal analysiert.

Zur Erhebung: Bei der Analyse berücksichtigte Kununu die Arbeitgeber mit der besten Gesamtbewertung und mindestens 500 Bewertungen. Die Gesamtbewertung setzt sich aus den Schilderungen von Mitarbeitern und Bewerbern zusammen. Zusätzlich schränkte die Redaktion die Auswahl auf Firmen mit knapp 10.000 Mitarbeiter und einer Empfehlungsrate von mindestens 80 Prozent ein.

Auf Platz 8 landet der Flughafen München. Der zweitgrößte Flughafen in Deutschland erhielt auf der Bewertungsplattform gerundet 4,3 von 5 Sternen. Damit schneidet der Flughafen München als Konzern deutlich besser ab als viele andere Unternehmen in der Branche. Diese werden von ihren Mitarbeitern im Durchschnitt nur mit einem Stern oder weniger bewertet.

Der Flughafen München (Archivbild): Der Flughafen ist fast eine eigene Stadt in sich, besonders diese Vielfalt schätzen viele Arbeitnehmer. (Quelle: narvikk/Thinkstock by Getty-Images)



Der Flughafen München beschäftigt 9.700 Mitarbeiter, 82 Prozent der Bewerter bei Kununu würden diesen Arbeitgeber auch weiterempfehlen. Der Flughafen ist für viele Firmen ein Anziehungspunkt, knapp 520 Unternehmen sind auf dem Campus angesiedelt. Über 38.000 Menschen arbeiten insgesamt auf dem Gelände. Der Flughafen München bewirbt sich daher selbst als eigene "Stadt mit Flughafen".

Das scheint auch bei den Mitarbeitern gut anzukommen. Die besten Noten vergaben die Arbeitnehmer im Bereich Vielfalt (4,4 Sterne) und bei der Arbeitsumgebung (4,4 Sterne).

Der Baumarkt als liebster Arbeitsort? Tatsächlich ist die Baumarktkette Globus bei Kununu sehr beliebt – und schafft es auf die Liste der am besten bewerteten Arbeitgeber Deutschlands.



Auch Globus erhält bei Kununu von den Nutzern eine Wertung von gerundet 4,3 Sternen, knapp 84 der Nutzer würden ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Als große Baumarktkette beschäftigt Globus Baumärkte in ganz Deutschland knapp 9.400 Mitarbeiter.



Ein Globus-Markt: Gerade in den Lockdowns hatten es Baumärkte nicht einfach, das spiegelt sich auch in den Bewertungen einiger Mitarbeiter wieder. (Quelle: Chromorange/imago images)



Allerdings belastet die Corona-Pandemie das Arbeitsverhältnis merklich. Einige Mitarbeiter gaben an, dass die Krise die Arbeit erschweren würde, einige schlechte Bewertungen beziehen sich auf den Umgang mit der Pandemie. Besonders loben die Mitarbeiter dagegen die Gleichberechtigung und auch den Umgang mit älteren Kollegen.

Auch eine bekannte Marke schafft es unter die beliebtesten Arbeitgeber – allerdings mit seiner unbekannteren Finanzsparte. Volkswagen Financial Services wird bei Kununu besonders häufig weiterempfohlen, 91 Prozent der Nutzer stärken ihrem Arbeitgeber hier den Rücken. Auch die Gesamtbewertung ist mit gerundet 4,3 Sternen sehr gut.

Die VW-Tochter kümmert sich um die Finanzdienstleistungen des Volkswagen-Konzerns in der ganzen Welt. Dazu gehören unter anderem Leasing, Fahrzeugfinanzierungen außerhalb Europas, aber auch Flottenmanagement, Versicherungen und "Smart Parking" fallen in die Zuständigkeit des Tochterunternehmens.

Ein neuer VW ID.3: Die Tochterfirma Volkwagen Financial Services wickelt unter anderem das Leasing-Geschäft des Autokonzerns ab und ist einer der beliebtesten Arbeitgeber. (Quelle: Francis Joseph Dean//imago images)



Besonders zufrieden sind die Mitarbeiter mit ihrem Gehalt: 4,6 Sterne von 5 vergaben die Mitarbeiter hier im Schnitt, auch die Arbeitsbedingen stechen mit 4,5 Sternen hervor.



Selbstverständlich scheint das auch im Finanzbereich nicht üblich zu sein. Andere Unternehmen aus der Branche kommen bei Kununu im Schnitt nur auf 3,6 Sterne in der Gesamtwertung.



Nach dem Finanzsektor glänzt ein weiterer Arbeitgeber aus einer ähnlichen Branche: Die Versicherung Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG überzeugt ihre Mitarbeiter ebenfalls und erreicht bei Kununu eine Gesamtbewertung von 4,4 Sternen.

Die Beratungs- und Vertriebs-AG gehört zum großen Dax-Konzern Allianz Versicherungen . Bewerber scheinen aber genau hinsehen zu müssen, bei welchem Teil der Allianz sie sich bewerben. Denn während die Beratungs- und Vertriebs-AG eine Weiterempfehlungsrate von 82 Prozent hat, sind es bei der Mutter Allianz Deutschland AG nur 78 Prozent – und die Gesamtbewertung liegt nur bei 3,7 Sternen.



Allianz-Logo (Symbolbild): Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG schafft es ebenfalls ins Ranking, allerdings gibt es Unterschiede zur übergeordneten Konzern der Allianz AG. (Quelle: Bildgehege/imago images)

Mit mehr als 150.000 Mitarbeitern weltweit ist die Allianz eines der Schwergewichte der Branche – besonders gut bewerten die Nutzer bei der Beratungs- und Vertriebs-AG die Gleichberechtigung. Allerdings gebe es beim Gehalt, der Kommunikation und der Work-Life-Balance noch Luft nach oben.

Die LVM-Versicherung schafft es mit 4,4 Sternen ebenfalls auf die Liste der beliebtesten Arbeitgeber. Der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster ist rund um die westfälische Stadt einer der größten Arbeitgeber, aber auch außerhalb des Münsterlandes hat die Versicherung viele Filialen.

Die zentrale der LVM-Versicherung (Archivbild): Die Versicherung ist einer der größten Arbeitgeber rund um Münster. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Knapp 11.000 Menschen beschäftigt die Versicherung, etwa 89 Prozent der Nutzer bei Kununu empfehlen dabei ihren Arbeitgeber weiter. Am besten bewerten die Mitarbeiter bei der Versicherung die Arbeitsbedingungen, das Image und die Atmosphäre – jeweils mit 4,6 Sternen.

Mit CBRE bietet auch die Immobilienbranche Bewerbern einen sehr beliebten Arbeitgeber. Das US-Unternehmen, das auch in Frankfurt einen Sitz hat, schneidet mit 4,4 Sternen deutlich besser ab als der Durchschnitt der Branche. Mit 90 Prozent Weiterempfehlungsrate kann CBRE auch hier mit einer hohen Zufriedenheit punkten.

Das US-Unternehmen bietet weltweit verschiedene Dienstleistungen rund um die Immobilienbranche an, sowohl bei Käufen und Verkäufen als auch bei Mietobjekten. Zudem fällt auch die Entwicklung, Verwaltung und Bewertung von Immobilien in den Aufgabenbereich von CBRE.



Messestand der CBRE in Lissabon: Der Dienstleister ist eine der Größen der Immobilienbranche. (Quelle: Ricardo Ramos/imago images)



So veröffentlicht das Unternehmen etwa auch Analysen zum deutschen Immobilienmarkt und zeigt dabei bei den deutschen Großstädten im Detail auf, wie sich der Immobilienmarkt bei Miet- und Kaufobjekten verändert. Nach eigener Aussage fallen auch weitere Managementaufgaben rund um den Immobiliensektor in das Aufgabengebiet von CBRE.

Der US-Konzern hat weltweit einen guten Ruf und gehört zu den Größen im Immobilienbereich, nicht nur in Deutschland. Das zeigt sich auch bei der Kununu-Auswertung: Besonders gut bewerten die Nutzer das Image der Firma und den Umgang mit älteren Kollegen.

Auffällig dagegen: Mitarbeiter bewerten das Unternehmen schlechter als Bewerber. Bei den Mitarbeitern erhält das Unternehmen lediglich einen Score von 4,0 Sternen, bei den Bewerbern sind es dagegen 4,6 Sterne. Das Unternehmen hat neben Frankfurt auch weitere Sitze in Berlin, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.

Mit großem Abstand schießen bei den beliebtesten Arbeitgebern die ersten beiden Plätze der Konkurrenz davon – zumindest bei der Rate der Weiterempfehlung. Hier knackt SAP als wertvollstes Unternehmen Deutschlands fast die 100 Prozent: 97 Prozent der Nutzer würden den Dax-Giganten weiterempfehlen, eine besseres Ergebnis erzielt kein anderes Unternehmen in der Auswertung.



Mit 4,4 Sternen in der Gesamtwertung setzt sich SAP dagegen kaum von den vorherigen Plätzen ab, dafür überzeugt SAP die Nutzer mit konstant guten Noten in allen Bereichen. Am besten schneidet der Konzern beim Kollegenzusammenhalt, Umweltbewusstsein, dem Image und den Arbeitsbedingungen ab. In allen vier Kategorien bekommt SAP mit 4,6 Sternen Bestnoten.

Modernes Arbeiten: Die Mitarbeiter bei SAP sind laut Kununu besonders zufrieden und bewerten unter anderem die Arbeitsbedingungen mit Bestnoten. (Quelle: Michael Gottschalk/imago images)



Wer bei der Dax-Größe einen Job erzielen möchte, braucht offensichtlich Geduld. Während die Bewertungen der Mitarbeiter ausgesprochen positiv ausfallen, äußern einige Bewerber Kritik. Die Bewerbungsprozesse seien langsam und nach Aussagen mancher Nutzer sehr tiefgehend. Das könnte auch an der schieren Größe des Unternehmens liegen. Der Softwarekonzern aus Walldorf hat weltweit rund 102.000 Mitarbeiter. Weitere Standorte des Unternehmens sind über ganz Deutschland verteilt, etwa in Berlin, Dresden oder München.

Beim wertvollsten Dax-Konzern profieren die Arbeitnehmer zudem von Tarifverträgen und einer etablierten Betriebsratsstruktur. Allerdings musste sich der Konzern zuletzt einem Skandal in seinem Betriebsrat stellen. Der Vorsitzende des Betriebsrates sowie ein weiteres Mitglied sind zuletzt wegen Ungereimtheiten zurückgetreten und aus dem Unternehmen ausgeschieden. Dem Betriebsratsvorsitzenden kündigte SAP nach Berichten des Business Insiders dabei außerordentlich.

Freie Wahl des Arbeitsortes

So steht der Verdacht im Raum, dass der nun ehemalige Vorstand bei einer Wahl Stimmen gekauft haben könnte und Unregelmäßigkeiten bei Urlaustagen des anderen nun ausgeschiedenen Betriebsratsmitglieds vertuscht haben soll. SAP untersucht die Vorfälle nach eigenen Aussagen.

Abseits des jüngsten Dramas um den Betriebsrat macht SAP dagegen immer wieder mit arbeitnehmerfreundlichen Aktionen auf sich aufmerksam. So beschloss der Konzern erst vor wenigen Wochen, dass auch nach der Corona-Pandemie die Mitarbeiter selbst entscheiden können, von welchem Ort aus sie arbeiten möchten. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass Mitarbeiter zu 100 Prozent in die Büros zurückkommen, sondern rechnet mit einem hybriden Arbeitsalltag.

Im Interview mit t-online erklärte der SAP-Personalchef Cawa Younosi jüngst, warum SAP sich zu dieser Aktion entschieden hat und wie wichtig der Kampf um Fachkräfte in den nächsten Jahren für alle großen Konzerne werden dürfte.

Auf den ersten Platz der Auswertung schafft es nicht die heiß begehrte Tech-Branche, stattdessen erringt der vermeintlich angestaubte Finanzsektor das oberste Treppchen. Mit 4,6 von 5 Sternen lässt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) die Konkurrenz in der Gesamtbewertung weit hinter sich.



Deutschlands größte Finanzberatung kann sich auch bei der Weiterempfehlung über ausgezeichnete Bewertungen freuen: 95 Prozent geben der DVAG hier den Daumen nach oben.

Knapp 5.000 Geschäftsstellen und Direktionen führt die DVAG nach eigenen Angaben in Deutschland, rund 18.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat das Familienunternehmen.

Für die Gleichberechtigung im Unternehmen, die Karrierechancen und den Umgang mit älteren Mitarbeitern vergeben die Nutzer mit 4,8 Sternen fast die volle Punktzahl. Auch die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsatmosphäre, die Work-Life-Balance, die Aufgaben und das Gehalt bekommen mit einer Wertung von 4,7 Bestnoten.

Großes Familienfest der DVAG: Die Deutsche Vermögensberatung richtet für ihre Mitarbeiter regelmäßig große Feste aus und bekommt dafür von vielen Mitarbeitern viel Lob. (Quelle: Pressefoto/Deutsche Vermögensberatung/t-online)



Ein anderes Bild zeichnen dagegen die Bewertungen der Bewerber. Hier erreicht die DVAG nur eine Bewertung von 3,2 Sternen, die Schilderungen reichen von vollem Lob zu niederschmetternder Kritik. Mehrere unzufriedene Bewerber kritisieren ein unseriöses Verhalten.

Ein Medienbericht des Spiegels hat zudem vor zwei Jahren für großen Wirbel gesorgt. Zwei ehemalige Vermögensberater erhoben damals schwere Anschuldigungen, nachdem sie nach über einem Jahrzehnt aus dem Unternehmen ausgeschieden waren.



Die Mitarbeiter würden einer Gehirnwäsche unterzogen, der soziale Kreis für die Akquise von Kunden verwendet und das ganze Unternehmen sei nach einem Pyramidensystem aufgebaut, von dem vor allem die oberen Managerebenen profitieren würden. Die DVAG kämpfte über sechs Jahre gegen die beiden Aussteiger vor Gericht, doch das Unternehmen verlor am Ende alle Prozesse.

Fazit: Die Analyse zeigt einen klaren Gewinner, Bewerber sollten trotzdem die Augen für weitere Signale offenhalten und auf ihr Bauchgefühl hören. Denn am Ende können solche Bewertungsportale meist nur erste Hinweise geben.