Zum Jahresende

Bundesbank-Chef Weidmann tritt zurück

20.10.2021, 11:22 Uhr | neb, t-online

Großer Wechsel nach zehn Jahren: Der Präsident der Bundesbank will zum Ende des Jahres sein Amt niederlegen. Weidmann verlasse die Bundesbank aus persönlichen Gründen.

Bei der Bundesbank steht im neuen Jahr offensichtlich ein neues Kapitel an: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat angekündigt, sein Amt aus persönlichen Gründen zum Ende des Jahres aufzugeben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank hervor.

Am Mittwoch habe Weidmann demnach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung zum 31. Dezember 2021 gebeten. Weidmann steht seit Mai 2011 an der Spitze der Bundesbank.



Weidmann verlässt die Bundesbank aus persönlichen Gründen. "Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich", schreibt Weidmann in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank.

Weidmann warnt davor, Inflationsrisiken zu übersehen

Seine Amtszeit war von vielen Krisen geprägt: "Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und zuletzt die Pandemie haben in Politik und Geldpolitik zu Entscheidungen geführt, die lange nachwirken werden. Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt", so Weidmann.

Bezüglich der zukünftigen Herausforderungen der Bundesbank mahnt er, nicht nur "einseitig auf Deflationsrisiken" zu schauen, sondern auch "perspektivische Inflationsgefahren" zu beachten. Damit verweist er in seinem Abschiedsbrief auf eine aktuelle Diskussion unter Ökonomen und in der Finanzbranche, wie mit der aktuell steigenden Inflation umgegangen werden müsste.



Die Geldpolitik der EU und Deutschlands dürfe, so Weidmann, nicht in den Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte geraten. "Dies bleibt meine feste persönliche Überzeugung genauso wie die hohe Bedeutung der Unabhängigkeit der Geldpolitik“, schreibt Weidmann.