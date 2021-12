1.400 Euro pro Person

Google zahlt allen Mitarbeitern Corona-Bonus

09.12.2021, 18:05 Uhr | rtr, fho, t-online

Der Internetriese Google will seine Mitarbeiter mit einer Sonderzahlung belohnen. Alle Bediensteten weltweit sollen einen Bonus in Höhe von 1.400 Euro bekommen.

Zum Jahresende gibt es für die Mitarbeiter des Internetkonzerns Google eine schöne Bescherung. Das Unternehmen will noch diesen Monat allen Bediensteten weltweit einen Corona-Bonus in Höhe von 1.600 US-Dollar (ca. 1.400 Euro) auszahlen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.



Google habe angekündigt die Zahlungen noch bis Jahresende abzuwickeln. Vom Bonus sollen auch Praktikanten und Leiharbeiter profitieren.

Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt an seiner Homeoffice-Regelung festzuhalten. Wegen der sich verbreitenden Omikron-Variante wurde die Rückkehr ins Büro auf unbestimmte Zeit verschoben. Vorher hatte Google damit gerechnet, dass Mitarbeiter ab Mitte Januar wieder in den Büros arbeiten würden.

Anfang des Jahres hatte das Unternehmen bereits einen Bonus von 500 Dollar ausgegeben, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu unterstützen. Eine Studie hatte gezeigt, dass die Mitarbeiter während der Corona-Pandemie deutlich unglücklicher waren als sonst.

Der Corona-Bonus soll unabhängig von diesem früheren Bonus und anderen Versprechen über weitere Unterstützungen während der Homeoffice-Zeit gezahlt werden. Bei Google arbeiten über 130.000 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf etwa 85 Büros in fast 60 Ländern. Google ist nicht der erste IT-Konzern, der solche Bonus-Zahlungen vornimmt. So hatte bereits Microsoft Boni in Höhe von 1.500 US-Dollar gezahlt.