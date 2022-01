Supermarktkette

Diese 57 Märkte bleiben als Real bestehen

31.01.2022, 17:33 Uhr | fls, t-online

Das Logo von Real an einer Filiale der Kette: An einer Reihe von Geschäften bleiben sie hängen. (Quelle: imago images)

Real bleibt Real: Für eine große Zahl an Supermärkten geht es unter alter Flagge weiter. Jetzt ist bekannt, welche Märkte das sind. Die komplette Liste finden Sie hier.

Die Zerschlagung der einst großen Verbrauchermarktkette Real nimmt weiter Gestalt an. Nachdem sich in den vergangenen Monaten die Konkurrenten Globus, Edeka und Kaufland eine große Zahl der Standorte gesichert hatten, steht nun fest, für welche Märkte es unter der alten Real-Flagge weitergehen soll.

Das Unternehmen hat dazu am Freitag eine Liste veröffentlicht, die 57 Geschäfte enthält, die nach heutigem Stand in jedem Fall als Real fortgeführt werden sollen. Darunter sind Standorte in großen Städten wie Köln und Erfurt, vor allem aber viele Märkte in kleineren Städten wie Mühlheim-Kärlich und Wetzlar. t-online zeigt die komplette Liste:

Amberg, Fuggerstraße 4, Bayern

Bexbach, Posstraße 1, Saarland

Brakel, Warburger Straße 38, NRW

Braunschweig, Berliner Straße 53, Niedersachsen

Bruchsal, Stuttgarter Straße 10, Baden-Württemberg

Bühl, Vimbucher Straße 75, Baden-Württemberg

Coesfeld, Dülmener Straße 39, NRW

Dinslaken, Thyssenstraße 70, NRW

Donaueschingen Bergstraße 30, Baden-Württemberg

Düsseldorf, Schiessstraße 31, NRW

Erfurt, Gothaer Straße 22, Thühringen

Espelkamp, General-Bishop-Straße 10, NRW

Ettlingen, Huttenkreuzstraße 3, Baden-Württemberg

Euskirchen, Narzissenweg 25, NRW

Frankfurt (Oder), Messering 10, Brandenburg

Gelsenkirchen, Emscherstraße 37, NRW

Gosen, Am Müggelpark 10-12, Brandenburg

Gotha, Schubertstraße 20, Thüringen

Hagen, Vollbrinkstraße 9, NRW

Halle, Am Bruchsee, Sachsen-Anhalt

Hallstadt-Bamberg, Emil-Kemmer-Straße 2, Bayern

Heidenau, Hauptstraße 3, Sachsen

Heilgenhaus, Velberter Straße 38-44, NRW

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße, Niedersachsen

Hemer, Urbecker Straße, NRW

Hermsdorf, Elbepark, Thüringen

Herne, Am Großmarkt 4, NRW

Hettstedt, Kämmritzer Weg 20, Sachsen-Anhalt

Hildesheim, Cheruskerring 26, Niedersachsen

Ingelheim, Nahering 3, Rheinland-Pfalz

Kamp-Lintfort, Moerser Straße 223, NRW

Köln-Sülz, Weißhausstraße 20-30, NRW

Landsberg, Saarbrücker Straße 1, Bayern

Magdeburg, Olvenstedter Grasweg 37, Sachsen-Anhalt

Monschau, Industriestraße 8, NRW

Mühlheim-Kärlich, Industriestraße 4, Rheinland-Pfalz

Nordwalde, Wallgraben 12-14, NRW

Oberndorf am Neckar, Friedrich-List-Straße, Baden-Württemberg

Pocking, Passauer Straße 56, Bayern

Pritzwalk, Rostocker Straße 2, Brandenburg

Querfurt, Vor dem Nebraer Tor 5, Sachsen-Anhalt

Riesa, Riesapark 4, Sachsen

Saarlouis, Carl-Zeiss-Straße 2, Saarland

Salzgitter-Thiede, Schäferwiese 15, Niedersachsen

Salzigitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße 11, Niedersachsen

Schiffdorf-Spaden, Neufelder Weg 1, Niedersachsen

Stuhr, Proppstraße 164, Niedersachsen

Traunstein, Haslacher Feld 5, Bayern

Übach-Palenberg, Boschstraße 4, NRW

Uelzen, Fischerhofstraße 6, Niedersachsen

Weiden, Neustädter Straße, Bayern

Weimar, Landhausallee 7, Thüringen

Wernigerode, Dornbergsweg 43, Sachsen-Anhalt

Wetzlar, Hörnsheimer Eck 2-4, Hessen

Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 3, Niedersachsen

Wolfsburg-Nordsteimke, Helinger Straße 21, Niedersachsen

Zwiesel, Alte Langdorfer Straße 15, Bayern

Die Zerschlagung der Kette Real zieht sich bereits seit mehr als einem Jahr hin. Notwendig geworden war sie, weil viele der Standorte defizitär geworden waren und zum Teil erheblich saniert werden müssen.