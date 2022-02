Stromerzeugung

Kartellamt stuft RWE als marktbeherrschend ein

17.02.2022, 18:14 Uhr | dpa

Das RWE-Logo an der Firmenzentrale in Köln (Symbolbild): Das Unternehmen selbst ist im letzten Jahr nicht gewachsen, doch war es für die Stromversorgung unverzichtbar, so das Kartellamt. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)