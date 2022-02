Russische Wirtschaft

Rubel stürzt auf Rekordtief, Leitindex halbiert sich fast

24.02.2022, 12:06 Uhr | dpa, rtr

Der Westen hat harte Sanktionen gegen Russland angekündigt. Sie haben schon jetzt massive Folgen für den Moskauer Finanzmarkt.

Weil Präsident Wladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine genehmigt hat, ist der Rubel auf ein Rekordtief von 89,60 zum Dollar abgestürzt. Der Rubel brach damit gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein.

Auch die Anleger haben sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag um fast die Hälfte auf 612 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf rund 60 Prozent. Am Morgen war der Handel zunächst ausgesetzt worden.

Anleger blicken vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Die geplanten Schritte werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen.



Zentralbank versucht, Rubel zu stabilisieren

Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.

Die russische Zentralbank schaltet sich nach dem Kurssturz der Landeswährung Rubel auf ein Rekordtief infolge des Angriffs auf die Ukraine ein. Sie kündigte am Donnerstag Eingriffe am Devisenmarkt ein, um den Kurs zu stabilisieren.



Aktienkurse brechen um fast 30 Prozent ein

Geschäftsbanken soll zudem Liquidität bereitgestellt werden, um für finanzielle Stabilität zu sorgen. Der Aktienkurs der Großbank Sberbank war zuvor um 28 Prozent eingebrochen.

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland einen Angriff auf die Ostukraine gestartet. Die Lage ist unübersichtlich, es gibt Berichte über Angriffe auch in anderen Landesteilen. Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet.