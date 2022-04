8,5 Prozent

US-Inflation steigt auf 40-Jahres-Hoch

12.04.2022, 15:12 Uhr | dpa

Eine Kundin in einem Supermarkt in New York (Symbolbild): Gestiegene Lebensmittelpreise trieben auch die Inflationsrate in die Höhe. (Quelle: Richard B. Levine/imago images)