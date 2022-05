Eigentlich h├Ątte die Bundesagentur Grund zur Freude: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im April weiter und liegt einen Prozentpunkt hinter dem Vorjahreswert. Endlich sp├╝rt der Arbeitsmarkt die ersten Erholungszeichen. Und das in Zeiten, in denen die Stimmung in vielen Betrieben bereits aufgrund der n├Ąchsten Krise wieder dunkler wird.