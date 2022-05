Die Goethe-Universit√§t Frankfurt am Main √ľberpr√ľft derzeit die Doktorarbeit von Axel-Springer-Chef Mathias D√∂pfner wegen eines Plagiatsverdachts. Das teilte die Hochschule am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Davor hatten "Buzzfeed" und "Spiegel" berichtet.

Von der Hochschule hie√ü es: "An die Goethe-Universit√§t wurde ein Sachverhalt herangetragen, in dem es um den Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der Dissertation "Musikkritik in Deutschland nach 1945: Inhaltliche und formale Tendenzen ‚Äď eine kritische Analyse" von Herrn Dr. Mathias D√∂pfner geht." Man habe den Sachverhalt zur Pr√ľfung an eine Kommission der Uni abgegeben.