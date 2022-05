Bis zum Komplettverbot w├Ąre dann alles m├Âglich ÔÇô und viele Frauen d├╝rften eine Schwangerschaft nur noch dann abbrechen k├Ânnen, wenn sie sich die Reise in einen Bundesstaat leisten k├Ânnen, in dem Abtreibungen noch legal sind. Allerdings findet inzwischen eine Alternative immer gr├Â├čere Verbreitung: Schwangerschaftsabbr├╝che auf Firmenkosten.

Amazon ├╝bernimmt Kosten bis zu 4.000 US-Dollar

Zu den j├╝ngsten Unternehmen, die dieses Extra anbieten wollen, geh├Ârt der Onlineh├Ąndler Amazon. In einer Mitteilung an die Belegschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, k├╝ndigte er an, bis zu 4.000 US-Dollar pro Jahr (umgerechnet etwa 3.780 Euro) an Reisekosten f├╝r medizinische Behandlungen zu ├╝bernehmen, Abtreibungen inbegriffen.