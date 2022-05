Bankkunden in Deutschland können auf ein Ende der Negativzinsen auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto hoffen: Erstmals schafft mit Deutschlands grĂ¶ĂŸter Direktbank, der ING, ein bekanntes Kreditinstitut das sogenannte Verwahrentgelt fĂŒr die allermeisten seiner Kunden ab.

Konkret hebt die Bank die FreibetrĂ€ge fĂŒr Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten an, fĂŒr die kein Verwahrentgelt fĂ€llig wird – von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro pro Konto. Weitere Schritte könnten folgen, nicht zuletzt, weil eine erste Erhöhung des Leitzinses im Euroraum im Sommer immer wahrscheinlicher wird.

Experte: Druck auf andere Banken steigt

Oliver Maier, GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Finanzsparte beim Vergleichsportal Verivox, glaubt an eine baldige Zinswende. "Die Verzehnfachung des Freibetrags bei der ING ist ein deutliches Signal in die gesamte Branche", sagte er am Dienstag. Davon könnten mittelfristig auch Bankkunden profitieren, die ihr Konto bei anderen GeldhĂ€usern fĂŒhren.