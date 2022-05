12.000 sollen es werden, etwas mehr als 4.000 sind es schon jetzt: Die Zahl der Mitarbeiter in der Tesla-Fabrik bei Berlin w├Ąchst.

Der US-Elektroautobauer Tesla besch├Ąftigt in seiner ersten europ├Ąischen Fabrik in Gr├╝nheide bei Berlin nach Angaben der Brandenburger Landesregierung rund ein Drittel der angepeilten Zahl. Es seien "etwas ├╝ber 4000 Mitarbeitende bisher eingestellt", sagte Wirtschaftsminister J├Ârg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Landtags-Wirtschaftsausschuss.