Mainz setzt auf Beleuchtung mit Bewegungssensoren

Angesichts drastisch steigender Energiekosten diskutiert die Stadt Mainz ├╝ber weitere Reduzierungen bei der Beleuchtung von Fu├č- und Radwegen. Aktuell werde an weniger genutzten Fu├č- und Radwegen die Stra├čenbeleuchtung zwischen 1.00 Uhr und 5.00 Uhr bereits um 50 Prozent reduziert, teilte die Stadt mit. Nun plane man erstmals eine bedarfsorientierte Stra├čenbeleuchtung, wobei die Laternen nur in Betrieb gehen sollen, wenn Fu├čg├Ąnger und Fahrradfahrer die Wege nutzen. Die Solarleuchten sollen daf├╝r eine Sensorik bekommen.

Intelligente Technik auch in Darmstadt : Hier wurden ein Radweg in der Stadt und auch eine bereits fertiggestellte Teilstrecke des Radschnellwegs Frankfurt - Darmstadt mit speziellen Sensoren ausgestattet: Die Lampen reagieren auf Bewegung und werden heller, wenn ein Radfahrer oder Fu├čg├Ąnger vorbeikommt und dunkeln danach wieder ab, wie ein Stadtsprecher sagte.

Sorgen um die Verkehrssicherheit

Nicht alle St├Ądte wollen allerdings den Sparkurs einschlagen. Trotz der gestiegenen Energiepreise wollen etwa die Gro├čst├Ądte Leipzig und Dresden nicht die Stra├čenbeleuchtung reduzieren. Hier leuchten die Stra├čenlaternen derzeit etwa acht Stunden in der Nacht. K├╝rzere Betriebszeiten seien nicht geplant. "Eine k├╝rzere Leuchtdauer geht auch immer zulasten der Verkehrssicherheit", hei├čt es aus Dresden. Dennoch haben die St├Ądte bereits mit anderen Ma├čnahmen reagiert. Sowohl in Dresden als auch in Leipzig wird das Licht zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gedimmt ÔÇô bei konventionellen Lampen k├Ânnten so 30 Prozent der Energie eingespart werden, bei LED-Leuchten sogar bis 50 Prozent, hei├čt es aus Leipzig.