Siemens Energy will Gamesa von der Börse nehmen

Siemens Energy strebt die komplette Übernahme der spanischen Windkraftfirma Gamesa an und will so das Unternehmen von der Börse nehmen. Denn: Die bisherige Beteiligung belastet die Bilanz.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy greift nach der kompletten Kontrolle bei seiner spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa (SGRE) . Es sei wichtig, den AbwĂ€rtstrend bei Siemens Gamesa schnell zu stoppen, sagte Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser. "Die volle Integration von SGRE ist ein wichtiger Meilenstein fĂŒr die Ausrichtung der Siemens Energy als Gestalter der Energiewende von fossilen zu nachhaltigen Energien."

Mit einem Angebot von 18,05 Euro pro Aktie wollen die MĂŒnchner die ausstehenden 32,9 Prozent erwerben, wie sie am spĂ€ten Samstagabend mitteilten. Das entspricht rund vier Milliarden Euro. Ist das Angebot erfolgreich, will Energy Gamesa von der Börse nehmen und in den Konzern integrieren. Details sollen in einer Pressekonferenz am Montag bekannt gegeben werden.

Gamesa hat seinen Hauptsitz in Spanien und kĂ€mpft seit einiger Zeit mit Problemen. Zuletzt hatte die Tochter ihrer Mutter Siemens Energy vier Mal hintereinander die Quartalszahlen verhagelt. Vor allem das GeschĂ€ft mit Windkraft an Land ringt mit Kosten und Schwierigkeiten in der Produktion. Aufgrund der operativen Problem und den Herausforderungen der Branche befinde sich Gamesa "derzeit in einer finanziell schwierigen Lage", hieß es von Siemens Energy.