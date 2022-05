EZB-Chefin Lagarde: Zinsniveau Ende September "leicht über null"

Die Augen von Sparern und Anlegern in der Eurozone sind auf EZB-Chefin Christine Lagarde gerichtet. Nun k├╝ndigt die Notenbank-Chefin eine baldige Zinswende an ÔÇô bis zum Sp├Ątsommer.

Die Europ├Ąische Zentralbank (EZB) hinkt den USA laut ihrer Chefin Christine Lagarde bei der Zinspolitik nicht hinterher. Die Lage in der Euro-Zone unterscheide sich stark von der in den Vereinigten Staaten, sagte sie am Dienstag Bloomberg TV. Die EZB sei daher kein Nachz├╝gler und verfalle auch nicht in Panik.