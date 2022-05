Flugzeuge gehören zu den wenigen Orten, an denen Gäste noch eine Maske tragen müssen. Doch dafür haben offenbar einige Passagiere kein Verständnis mehr. Die Lufthansa könnte sie künftig gewähren lassen.

Die Maskenpflicht bei Passagierflügen, die in Deutschland starten oder landen, sorgt offenbar zunehmend für Probleme. Wie der "Spiegel" unter Verweis auf Aussagen der Branche berichtet, würden Fluggäste immer häufiger mit Unverständnis darauf reagieren, weiter eine Maske tragen zu müssen.

In vielen Ländern wurde die Regel bereits abgeschafft. In Deutschland gilt sie jedoch noch. Die Lufthansa will dem Bericht zufolge nun pragmatisch handeln.