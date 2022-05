Teuer-Welle Inflation in Deutschland kratzt an der 8-Prozent-Marke Von dpa Aktualisiert am 30.05.2022 - 14:27 Uhr Lesedauer: 2 Min. Supermarkteinkauf (Symbolbild): Die Preise fĂŒr viele Produkte ziehen deutlich an. (Quelle: imago-images-bilder)

Die Preise in Deutschland steigen noch schneller als zuletzt: Im Mai verteuerten sich die Produkte fĂŒr den Endverbraucher im Schnitt um 7,9 Prozent gegenĂŒber dem Vorjahresmonat.

Die Teuerung in Deutschland steigt auf fast acht Prozent. Im Mai zog die Inflation auf bereits rekordverdĂ€chtigem Niveau weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent ĂŒber dem Niveau des Vorjahresmonats. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag anhand vorlĂ€ufiger Daten mit.

Damit verharrte die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge ĂŒber der Marke von sieben Prozent. Im MĂ€rz war die jĂ€hrliche Teuerungsrate von zuvor 5,1 Prozent sprunghaft auf 7,3 Prozent gestiegen, im April lag die jĂ€hrliche Teuerungsrate bei 7,4 Prozent. Von April auf Mai 2022 zogen die Preise den vorlĂ€ufigen Zahlen zufolge um 0,9 Prozent an.

Inflationsraten auf diesem Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland zuvor nicht. In den alten BundeslĂ€ndern muss man in der Zeitreihe bis in den Winter 1973/1974 zurĂŒckgehen, um Ă€hnlich hohe Werte zu finden. Damals waren die Mineralölpreise infolge der ersten Ölkrise stark gestiegen.

Ukraine-Krieg erhöht den Inflationsdruck

Auch aktuell treiben stark gestiegene Energiepreise die Inflation in Deutschland wie im Euroraum insgesamt. Dieser seit Monaten zu beobachtende Trend hat sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine noch verschÀrft. Zudem hat die Industrie wie schon wÀhrend der Corona-Pandemie damit zu kÀmpfen, dass Lieferketten nicht reibungslos funktionieren.