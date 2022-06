Aktualisiert am 07.06.2022 - 17:56 Uhr

Bislang stauten sich vor allem in Asien Containerschiffe wegen der Corona-Pandemie. Jetzt sind auch erstmals die HÀfen von Hamburg und Bremerhaven von Verzögerungen betroffen.

Staus und Verzögerungen in der Containerschifffahrt haben erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Nordsee erreicht. Vor den HĂ€fen Deutschlands, der Niederlande und Belgiens stecken gegenwĂ€rtig knapp zwei Prozent der globalen FrachtkapazitĂ€t fest und können weder be- noch entladen werden, wie das Kieler Institut fĂŒr Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag mitteilte.