Das Risiko der deutschen Spar-Milliarden

Zur kr├Ąftigen Zunahme des Bruttoinlandsprodukts sollen also ma├čgeblich die privaten Haushalte beitragen, die nun wieder mehr ausgeben k├Ânnten. In Zahlen ausgedr├╝ckt bedeutet das: Das Bruttoinlandsprodukt wird nach Einsch├Ątzung der M├╝nchner ├ľkonomen in diesem Jahr um 2,5 Prozent zulegen , schw├Ącher als um die noch im M├Ąrz erwarteten 3,1 Prozent.

Risiken f├╝r Konsum

Immerhin rechnet das Institut mit einer stark steigenden Teuerung. Waren und Dienstleistungen d├╝rften sich in diesem Jahr um durchschnittlich 6,8 Prozent verteuern, 2023 dann etwa halb so stark mit 3,3 Prozent. Im M├Ąrz hatten die Experten hier nur einen Anstieg von 5,1 Prozent beziehungsweise 1,8 Prozent vorhergesagt.

Es komme deshalb auf die Europ├Ąische Zentralbank (EZB) an, so Wollmersh├Ąuser, und ihre Glaubw├╝rdigkeit. So hatte die Notenbank j├╝ngst angek├╝ndigt, ab dem 1. Juli keine frischen Milliarden mehr in den Kauf von Staatsanleihen und Wertpapieren von Unternehmen zu stecken. Damit endet die Praxis, die gemeinhin auch als "Geld drucken" bekannt ist. Zudem will die EZB im Juli den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben.