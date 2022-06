Doppelte Krise: Aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine und den SpÀtfolgen der Corona-Pandemie schraubt der BDI seine Konjunkturerwartungen drastisch nach unten. Ein Gasstop ist in diesem Szenario noch nicht einmal eingerechnet.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat seine Konjunkturprognose fĂŒr dieses Jahr drastisch nach unten geschraubt. Erwartet wird nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung in Deutschland um rund 1,5 Prozent, wie der BDI am Dienstag in Berlin mitteilte. Zu Jahresbeginn war die Industrie vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von einem Plus um etwa 3,5 Prozent fĂŒr 2022 ausgegangen.