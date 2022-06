Vor├╝berlegungen dazu laufen bei der EnBW schon l├Ąnger. "Dazu geh├Âren die Kohlebeschaffung und -transport, aber auch der Fl├Ąchenbedarf f├╝r die im Gesetzentwurf genannte Bevorratung", erkl├Ąrte der Sprecher. "Dar├╝ber hinaus besch├Ąftigen wir uns mit der Frage der notwendigen Arbeitskr├Ąfte, da die langfristige Personalplanung ja von den Pr├Ąmissen des urspr├╝nglichen Kohleausstiegs ausging."

Die EnBW hat in Baden-W├╝rttemberg f├╝nf Kohlebl├Âcke, die von der Bundesnetzagentur als Reserve eingestuft sind und nur noch auf Anforderung des ├ťbertragungsnetzbetreibers Transnet BW laufen d├╝rfen - unter anderem in Heilbronn und Walheim (Landkreis Ludwigsburg). Zudem hat der Konzern Anteile am Gro├čkraftwerk Mannheim.

├ťber nennenswerte gasbefeuerte Kraftwerke wiederum verf├╝gt die EnBW im S├╝dwesten nicht. In Stuttgart-Gaisburg unterst├╝tzt eine kleinere gasbetriebene Anlage in Spitzenzeiten die Fernw├Ąrmeerzeugung.

Um die Abh├Ąngigkeit von russischem Gas zu verringern, sollen in Deutschland auch Fl├╝ssiggas-Terminals entstehen. Hier geht die EnBW mit dem neuen Deal voran: "Dies ist der erste direkte, verbindliche Abnahmevertrag f├╝r langfristiges US-LNG, der von einem deutschen Unternehmen unterzeichnet wurde und ein wichtiger Schritt, der die deutsche Strategie zur Diversifizierung des Energiemixes verdeutlicht", sagte Venture-Global-Chef Mike Sabel laut Mitteilung.

"Bei der EnBW haben wir in den letzten Jahren unsere LNG-Aktivit├Ąten St├╝ck f├╝r St├╝ck ausgebaut", erkl├Ąrte Georg Stamatelopoulos, EnBW-Vorstand f├╝r nachhaltige Erzeugungs-Infrastruktur. Fl├╝ssiggas spiele eine zentrale Rolle bei dem Vorhaben, die Brennstoffe f├╝r die Strom- und W├Ąrmeerzeugung breiter aufzustellen: So k├Ânne die deutsche Gasversorgung in der ├ťbergangszeit der Energiewende gesichert werden. Zudem schlage LNG die Br├╝cke zur gr├╝nen Energieversorgung.