Aktualisiert am 21.06.2022 - 15:24 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2022 - 15:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rund 22.600 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker sollen Geld bekommen. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz bereite derzeit Abschlagszahlungen in H├Âhe von insgesamt rund 21,3 Millionen Euro vor, teilte sein Sprecher am Dienstag mit. Ein Teil davon gehe auch an Krankenkassen, Sozialversicherungen und die Bundesagentur f├╝r Arbeit. Zuvor hatten mehrere Medien ├╝ber die Ank├╝ndigung berichtet.