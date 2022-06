Ukraine-Krieg treibt Kondomhersteller CPR in die Insolvenz

Ukraine-Krieg treibt Kondomhersteller in die Insolvenz

Seit 1987 fertigte CPR Kondome in Niedersachsen, doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn mittlerweile ist das Insolvenzverfahren eröffnet.

Der Ukraine-Krieg hat den Kondomhersteller CPR GmbH, einen der größten Kondomhersteller Europas, in ein Insolvenzverfahren getrieben. Die Firma aus dem niedersächsischen Sarstedt war in Schwierigkeiten geraten und hatte im Frühjahr einen entsprechenden Antrag gestellt. Inzwischen sei das Verfahren eröffnet worden, hieß es am Dienstag aus der Justiz im benachbarten Hildesheim.