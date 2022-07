Drohende "Preisexplosion" – jetzt will der Bund reagieren

Diese Preisanpassungsklausel ist im Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes festgelegt. Der Bund hatte sie erst im Mai beschlossen, das Energiesicherungsgesetz hat dagegen seinen Ursprung bereits in den 1970er-Jahren, zu Zeiten der Ă–lkrise. "Alle hiervon betroffenen Energieversorgungsunternehmen entlang der Lieferkette (haben) das Recht, ihre Gaspreise gegenĂĽber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen", heiĂźt es in Paragraf 24.

"Sehr, sehr scharfes Schwert"

Allerdings ist offen und rechtlich umstritten, was "angemessenes Niveau" überhaupt bedeutet. Daneben gilt: Einige Importeure beziehen Gas aus anderen Ländern und haben entsprechend geringere Mehrkosten, Kunden würden in einer Gaskrise folglich sehr unterschiedlich getroffen.

So soll Umlage funktionieren

In Energie-Branchenkreisen hieß es, der Vorteil eines Umlagesystems für die Verbraucher wäre eine breitere Verteilung. Auch Habeck sagte mit Blick auf die Gas-Umlage, es gebe Möglichkeiten, "die vielleicht den Keil nicht so scharf in die Gesellschaft treiben". Die Mehrkosten sollten in einem "transparenten und diskriminierungsfreien" Verfahren ermittelt werden, heißt es in dem Entwurf, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren.